Енергетики почали оголошувати, які графіки відключення світла плануються в Дніпропетровській області на наступному тижні – з 29 грудня до 4 січня 2026 року.

У Дніпропетровській області протягом тижня з 29 грудня по 4 січня знову діятимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

За даними ДТЕК, у понеділок, 29 грудня, графіки відключення світла в Дніпропетровській області торкнуться таких населених пунктів:

Новоолександрівка (СТ "Дорожник"), Старі Кодаки (вул. Весела, Гоголя, Зарічна, Коротка, Крайня, Лазурна, Металургів, Овражна, Робоча, Центральна, Широка, СТ "Рудана", "Крона") – з 8:00 до 18:00;

(СТ "Дорожник"), (вул. Весела, Гоголя, Зарічна, Коротка, Крайня, Лазурна, Металургів, Овражна, Робоча, Центральна, Широка, СТ "Рудана", "Крона") – з 8:00 до 18:00; Дачне (Вербова, Степова), Оженківка (Дніпровська, залужна, Центральна, пров. Короткий, Широкий), Домаха (Залізнична, Дніпровська, пров. Лісний, Молодіжний) – з 8:00 до 18:30;

(Вербова, Степова), (Дніпровська, залужна, Центральна, пров. Короткий, Широкий), (Залізнична, Дніпровська, пров. Лісний, Молодіжний) – з 8:00 до 18:30; Тернівка (Героїв України, Шахтарської Слави, Дніпровська, Сергія Маркова, Сковороди, Спортивна), Павлоград (Верстатобудівників, Волонтерів, Каденюка, Калинова, Олександрівська, Промислова, Шкільна) – з 08:00 до 18:30

У селищі Магдалинівка знеструмлення відбуватимуться протягом двох днів, 29 та 30 числа, з 8:30 до 16:30 для будинків по вул. Берегова, Будівельників, Вишнева, Захисників України, Історична, Кооперативна, Космонавтів, Лівобережна, Медова, Набережна, Польова, Редакційна, Робітнича, Сонячна, Спортивна, Степова, Центральна, пров. Дорожній, Каштановий, Кооперативний, Набережний, пише Politeka.

Про інші графіки відключення світла в області на період із 29 грудня по 4 січня 2026 року ДТЕК оголосить пізніше, стежте за оновленнями на офіційних сторінках компанії.

