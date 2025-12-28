Прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Дніпрі розповідає, якими будуть дні нового тижня.

Синоптики розкрили прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Дніпрі та розповіли, що чекати від погоди з початком нової неділі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Дніпрі. Розпочнеться все зі прохолодної пори та мінусових температур.

У понеділок 29-ого числа: весь день у місті буде хмарним. Дрібний сніг йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. Максимальна температура повітря сягне -2°C, а вночі вона впаде до -4°C.

У вівторок, 30.12: температура повітря опуститься до -5°C вночі, вдень триматиметься -2°C. Хмарна погода протримається у місті увесь день. З ранку і до пізнього вечора йтиме дрібний сніг.

Середа, 31.12: протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Без опадів. Температурні коливання — від -5 до -4°C.

Четвер, 1 січня: буде триматися хмарна погода. Без опадів. Впродовж дня температура триматиметься в межах -6…-5°C. 1 січня вшановується пам’ять святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської. Якщо на Василя зранку туман, то буде хороший урожай літом і восени.

У п’ятницю, 02.01: з ранку до самого вечора небосвід вкриється хмарами. Дождів чи снігу не передбачається. Температура повітря триматиметься в межах -8…-5°C.

Субота, 03.01: протягом доби триматиметься хмарність, опадів не прогнозують. Показники термометра коливатимуться від -4 до -2°C.

У неділю 04.01: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний сніг, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температурні показники — від -5 до -3°C.

Отже, прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Дніпрі обіцяє прохолодну з снігом та морозами пору.

