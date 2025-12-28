Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області є частиною ширших змін у системі оплати комунальних послуг.

Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області заплановане з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються оплати за розподіл палива, тобто доставки газу від мереж до осель споживачів, тоді як вартість самого ресурсу для населення залишиться незмінною.

Оновлені розцінки надіслали до НКРЕКП для затвердження. Підвищення відбудеться у два етапи: перший стартує з початку року, другий — після 1 квітня 2026-го.

За попередніми розрахунками, середня ставка по країні зросте приблизно на 76%. Для Дніпропетровської філії ГРМУ тариф зросте майже на 190% і становитиме 3,66 грн за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у «Гадячгазі» стартова ставка складе 3,16 грн, а після квітня підніметься до 3,95. В інших областях підвищення буде помірнішим: Закарпаття — 2,48, Харків — від 0,65 до 0,78 за кубометр.

Вартість газу для побутових споживачів зафіксована на рівні 7,96 грн за кубометр. Ця ціна залишатиметься дійсною протягом воєнного стану та щонайменше шість місяців після його завершення.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області є частиною ширших змін у системі оплати комунальних послуг. Мешканцям радять враховувати нові витрати при плануванні сімейного бюджету та звертатися до місцевих постачальників за консультацією щодо деталізації платежів.

Крім цього, у Дніпрі також дорожчають продукти.

Найбільшу динаміку продемонструвала сметана «Президент» 15% жирності. Середня вартість за упаковку 350 грамів наразі становить 55,19 грн, тоді як у листопаді вона була на рівні 51,64.

