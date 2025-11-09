Одним из основных направлений гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области есть поставки важных наборов.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется благотворительным фондом «Ангелы Спасения», сообщает Politeka.net.

О новом проекте поддержки организация рассказала на своей странице в Facebook.

С приближением зимних холодов вопросы обеспечения тепла и безопасности становятся особенно важными, в частности для тех, кто из-за войны войны вынужден был покинуть свой родной дом. Учитывая сложные условия, в которых оказались внутренне перемещенные лица, чрезвычайно важно оказание им поддержки в этот нелегкий период.

Вскоре, благодаря сотрудничеству нескольких организаций, будет начат новый проект, направленный на улучшение условий проживания для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за конфликта. Проект охватит такие области как Днепропетровская, Сумская и Харьковская, где будет оказана значительная помощь для обеспечения комфортных условий для внутренне перемещенных лиц.

Одним из основных направлений гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области является снабжение топливными брикетами и другими средствами для обогрева до 14 мест коллективного проживания. Эти мероприятия помогут людям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, пережить холодный период в условиях тепла и уюта.

Проект реализуется благодаря усилиям Благотворительного Фонда Ангелы Спасения и Общественной Организации Добробат, в партнерстве с международной организацией MONDO в Украине. Проект финансируется Министерством иностранных дел Эстонии, позволяющим обеспечить необходимые ресурсы для поставки топливных материалов и помочь внутренне перемещенным лицам встретить зиму в надлежащих условиях.

