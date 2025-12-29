Дефіцит продуктів у Кривому Розі в першу чергу може спостерігатись через нестачу сировини та врожаю, який спостерігається цього року, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили, з чим виникли проблеми.

Соняшникова олія може подорожчати ще на 10-15%. Причинами такого зростання аналітики називають масові блекаути та підвищення собівартості виробництва, що вже вплинуло на поведінку споживачів — частина українців почала скуповувати олію про запас, побоюючись дефіциту та цінового шоку.

Проте фермери також бачать іншу проблему — менший врожай сонячнику в 2025 році, який в свою чергу може призвести до дефіциту цього продукту (соняшникової олії) у Кривому Розі.

У той же час, з фермерами не згодні експерти олійної галузі. Вони заспокоюють: підстав для паніки щодо нестачі цього продукту немає. Україна виробляє приблизно 5,5 мільйонів тонн олії щорічно, тоді як внутрішнє споживання не перевищує 500 тисяч тонн.

«Ми виробляємо 10-15 разів більше олії, ніж споживаємо. Для внутрішнього ринку буде достатньо. Вона в широкому асортименті і доступна всім верствам населення. Це, можливо, один із небагатьох продуктів, який демонструє стабільність ціни», — розповів Степан Капшук.

Додатковим викликом для виробників залишаються блекаути: переробні підприємства потребують безперервного електропостачання, а зупинка виробництва є затратною та ризикованою.

Більшість заводів мають генератори для аварійних ситуацій, однак виробляти олію виключно на альтернативних джерелах енергії економічно невигідно. Попри це, основний тиск на ціну спричиняє саме вартість сировини, а не електроенергії.

Джерело: AgroReview.

