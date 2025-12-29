Дефіцит продуктів у Кривому Розі в першу чергу може спостерігатись через нестачу сировини та врожаю, який спостерігається цього року, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили, з чим виникли проблеми.

Соняшникова олія може подорожчати ще на 10-15%. Причинами такого зростання аналітики називають масові блекаути та підвищення собівартості виробництва, що вже вплинуло на поведінку споживачів — частина українців почала скуповувати олію про запас, побоюючись дефіциту та цінового шоку.

Проте фермери також бачать іншу проблему — менший врожай сонячнику в 2025 році, який в свою чергу може призвести до дефіциту цього продукту (соняшникової олії) у Кривому Розі.

У той же час, з фермерами не згодні експерти олійної галузі. Вони заспокоюють: підстав для паніки щодо нестачі цього продукту немає. Україна виробляє приблизно 5,5 мільйонів тонн олії щорічно, тоді як внутрішнє споживання не перевищує 500 тисяч тонн.

магазин, супермаркет, продукти, соняшникова олія

«Ми виробляємо 10-15 разів більше олії, ніж споживаємо. Для внутрішнього ринку буде достатньо. Вона в широкому асортименті і доступна всім верствам населення. Це, можливо, один із небагатьох продуктів, який демонструє стабільність ціни», — розповів Степан Капшук.

Додатковим викликом для виробників залишаються блекаути: переробні підприємства потребують безперервного електропостачання, а зупинка виробництва є затратною та ризикованою.

Більшість заводів мають генератори для аварійних ситуацій, однак виробляти олію виключно на альтернативних джерелах енергії економічно невигідно. Попри це, основний тиск на ціну спричиняє саме вартість сировини, а не електроенергії.

Джерело: AgroReview.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит м’яса в Кривому Розі: що відомо про проблему.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: фахівці назвали причини різких змін на ринку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі: українцям розкрили, на яку підтримку можна розраховувати.