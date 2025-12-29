Нова система оплати проїзду у Дніпрі додала більше зручності у щоденні поїздки місцевих жителів, тож розповідаємо деталі.

Нова система оплати проїзду у Дніпрі дозволяє пасажирам розраховуватися у транспорті через мобільний додаток, але деякі користувачі стикаються з труднощами, повідомляє Politeka.

Як інформують на Інстаграм-сторінці єДніпро, нова система оплати проїзду у Дніпрі працює через оновлений механізм авторизації в додатку.

У переважній більшості випадків проблеми з розрахунком виникають через те, що користувачі не оновили додаток до останньої версії або не пройшли повторну авторизацію за номером телефону.

Після виконання цих кроків система зазвичай працює без збоїв, дозволяючи розраховуватися зручним і швидким способом.

Пасажири можуть купувати квитки за допомогою нової системи оплати проїзду у Дніпрі через QR-код на головній сторінці застосунка.

Для цього потрібно відкрити єДніпро, натиснути «QR-scanner», відсканувати код у транспорті і підтвердити списання коштів через Apple Pay або Google Pay.

Такий метод дозволяє уникнути очікувань у чергах і робить пересування громадським транспортом більш комфортним.

Крім того, нововведення передбачають можливість придбання проїзного абонемента через сервіс «Транспорт» у застосунку. Користувач обирає «QR-scanner», сканує QR-код або обирає опцію «Мій проїзний», після чого підтверджує все через Apple Pay або Google Pay.

Така система зручна для тих, хто щодня користується міським транспортом і хоче планувати витрати заздалегідь.

Експерти відзначають, що завдяки нововведенням значно спрощується контроль за ти, чи всі купили квиток та зменшується використання готівки.

