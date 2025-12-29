Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області залишається важливим джерелом підтримки для тисяч родин.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області залежить від дотримання чітких вимог, визначених державою, і у разі порушення цих правил виплати можуть бути припинені, повідомляє Politeka.

Йдеться насамперед про придбання житла під час отримання грошової допомоги для ВПО у Дніпропетровській області.

Порядок призначення і виплати соцпідтримки для внутрішньо переміщених осіб затверджений постановою Кабінету Міністрів України №332 від 20 березня 2022 р. У документі прямо зазначено перелік підстав, за яких підтримка не призначається або припиняється.

Серед них є факт купівлі квартири, будинку або земельної ділянки кимось із членів сім’ї переселенця на суму понад 100 000 грн протягом останніх трьох місяців, або вже під час отримання виплат.

Фахівці Юридичного порадника для переселенців звертають увагу, що на практиці ситуації можуть бути складнішими. Навіть якщо помешкання придбане за суму меншу за 100 000 грн, це не завжди гарантує збереження виплат.

Причиною може стати сам факт наявності у власності житлового приміщення, яке за своїми характеристиками не відповідає критеріям для продовження допомоги.

Зокрема, проблеми виникають у випадках, коли дім розташований на території, що не входить до переліку регіонів, де тривають або тривали бойові дії, або де офіційно визначено дату їх завершення чи деокупації.

Також підставою для припинення грошової допомоги для ВПО у Дніпропетровській області може стати квартира на територіях бойових дій або тимчасової окупації, якщо вона здається в оренду.

