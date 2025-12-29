Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області дозволяє людям швидше адаптуватися після вимушеного переїзду.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надають переселенцям у форматі тимчасового розміщення в межах державної програми підтримки, повідомляє Politeka.

Йдеться про можливість отримати помешкання за фактичним місцем перебування терміном до одного року. За відсутності альтернативи проживання цей період можуть подовжити за рішенням відповідних органів.

Норматив площі встановлено на рівні шести квадратних метрів на одну людину. Відбір заявників здійснюється через систему балів, яка враховує життєві обставини та рівень вразливості.

Перевагу мають родини з кількома дітьми, одинокі батьки, вагітні жінки, люди з інвалідністю, громадяни похилого віку, а також ті, чиє майно зруйноване або пошкоджене внаслідок бойових дій.

Приміщення, що надаються, обладнані базовими умовами для побуту. Мешканці можуть самостійно готувати їжу та користуватися безпечним простором для щоденного життя. Окремо передбачена соціальна допомога.

У профільних установах зазначають, що безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області дозволяє людям швидше адаптуватися після вимушеного переїзду.

Для участі необхідно звернутися до ЦНАПу, органу місцевого самоврядування або районної адміністрації. Після реєстрації формується облікова справа з унікальним номером, за яким ведеться подальший розподіл доступних помешкань.

Крім того, у Дніпрі також можна отримати безкоштовні продукти. Набори продуктів харчування можуть отримувати ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах і отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців може звернутись по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпрі: наскільки критичною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: що робити, якщо виплати перестали надходити.