Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 30 грудня введено через планові та ремонтні роботи в частині населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 30 грудня пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт, а також технічним обслуговуванням обладнання. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електромереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" буде проводити профілактичні роботи у межах Мaгдaлинівськa селищна територіальна громада.

У зв'язку з виконанням цих робіт буде відключення у с-ще Магдалинівка з 8:30 до 16:30 за такими адресами:

Берегова, Будівельників, Вишнева, Захисників України, Історична, Кооперативна, Космонавтів, Лівобережна, Медова, Набережна, Польова, Редакційна, Робітнича, Сонячна, Спортивна, Степова, Центральна, пров. Дорожний, пров. Каштановий, пров. Кооперативний, пров. Набережний.

Також з 09:00 до 17:00 в селі Вільне не буде електроенергії на вулицях:

Гагаріна: 1-13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24-26, 26А, 27, 28;

Космонавтів: 1-39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47;

Кузьми Скрябіна: 1-12, 12А, 14, 14А, 15-20, 20А, 21, 21А, 22-29, 29А, 30-34;

Незалежності: 3-5, 7, 9, 11-19, 19А, 20-22, 22А, 22Б, 23, 24, 24А, 25-34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38-53, 53А, 54-64 (парні);

Слов'янська: 1-22;

Соборна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-8, 8А, 9-25, 27-31, 33;

пров. Дружби: 1.

У зв’язку з виконанням технічних робіт буде відключення електроенергії з 08:00 до 18:00 у таких населених пунктах:

с. Новоолександрівка с-т Дорожник

с. Старі Кодаки вулиці Весела, Гоголя Миколи, Зарічна, Коротка, Крайня, Лазурна, Металургів, Овражна, Робоча, Центральна, Широка, с-т Крона, с-т Рудана

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

