Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області поєднує проживання з елементами соціальної інтеграції.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області передбачене для маломобільних громадян, які потребують підтримки після лікування або втрати постійного місця проживання через війну, повідомляє Politeka.

Про запуск відповідної програми повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України. Вона дозволяє внутрішньо переміщеним особам тимчасово проживати у спеціально підготовлених приміщеннях строком до дванадцяти місяців.

Фінансування здійснюється коштом державного бюджету. Під час перебування українці мають доступ до базових зручностей, можуть готувати їжу самостійно та користуватися допомогою у веденні побуту.

Окремий напрям програми — соціальний супровід. Він передбачає підтримку у вирішенні складних життєвих питань, а також залучення до навчальних чи адаптаційних заходів за індивідуальної потреби.

Проєкт спрямований не лише на розміщення. Його головна мета — допомогти людині відновити самостійність і повернути відчуття безпеки після вимушеного переміщення. Саме тому безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області поєднує проживання з елементами соціальної інтеграції.

Надавати приміщення можуть фізичні або юридичні особи, внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг. Вони повинні відповідати вимогам, затвердженим урядом, та мати придатні для розміщення площі.

Отримати інформацію про доступні варіанти та умови участі українці можуть через місцеві органи соцзахисту населення.

Прийом звернень триває постійно відповідно до наявності вільних місць.

