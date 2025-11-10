В рамках проекта осуществляется распределение гуманитарных наборов, в состав которых входят бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются в рамках деятельности благотворительного фонда Элеос Украина, сообщает Politeka.

Инициатива осуществляется совместно с международными организациями и направлена ​​на поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Согласно официальным данным фонда, помощь реализуется в рамках проекта «Восстановление: распределение благотворительной помощи в виде продовольственных и гигиенических наборов среди внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской области». Координацию программы обеспечивает Элеос Украина в партнерстве с International Orthodox Christian Charities (IOCC) и при финансовой поддержке United Methodist Committee On Relief (UMCOR). Цель инициативы — поддержка переселенцев, пожилых людей и семей, пострадавших в результате войны.

В рамках проекта осуществляется распределение гуманитарных наборов, включающих бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Такие комплекты помогают удовлетворить базовые потребности и обеспечивают минимальный уровень стабильности для тех, кто испытывает трудности.

Выдача помощи организована в двух населенных пунктах – Днепре и Самаре. Участники, прошедшие регистрацию и отвечающие требованиям, получают уведомление с указанием места, времени и даты получения. Для участия нужно заполнить специальную онлайн-анкету, доступную на официальном сайте проекта.

Программа проходит с мая по октябрь 2025 года. В течение этого периода команда Элеос Украина вместе с международными партнерами обеспечивает своевременную доставку помощи. Благодаря этой работе многие переселенцы и пожилые люди получают необходимые наборы, что значительно облегчает их повседневную жизнь.

