Грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області у 2026 році надаватиметься за оновленими правилами, повідомляє Politeka.

Програму координує Пенсійний фонд України. Вона спрямована на внутрішньо переміщених осіб, які відповідають визначеним критеріям та оформили відповідну заявку. Виплати розраховуються на шість місяців із можливістю продовження за умови дотримання правил.

Основна вимога для участі — середній дохід сім’ї за попередній квартал не має перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність. Станом на 1 січня 2026 року один прожитковий мінімум становить 2 595 гривень, а максимальна сума для одного переселенця — 10 380 гривень.

Окремі категорії отримують допомогу незалежно від доходу: це пенсіонери, люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з особливими потребами, сироти, молодь до 23 років без батьків, а також опікуни та прийомні сім’ї.

Заявки подаються через органи соціального захисту. Кандидат надає документи, що підтверджують статус ВПО та рівень доходів. Після перевірки інформації приймається рішення про нарахування коштів. Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Дніпропетровській області.

Програма частково покриває витрати на оренду житла, харчування та базові потреби. Це дозволяє переселенцям швидше облаштувати побут, адаптуватися до нового середовища та шукати роботу.

Регулярні виплати допомагають стабілізувати сімейний бюджет і планувати місячні витрати без непередбачених труднощів. Мешканцям радять уважно стежити за оголошеннями, щоб отримати підтримку вчасно і не пропустити нові нарахування.

