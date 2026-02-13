У разі ухвалення рішення обмеження руху транспорту в Дніпрі триватимуть шість місяців.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі можуть запровадити на проспекті Науки на пів року, повідомляє Politeka.

Йдеться про внутрішньоквартальний проїзд між будинками №167 та №169.

Інформацію оприлюднили з посиланням на міську раду. Наразі підготовлено проєкт рішення виконкому, однак документ ще не підписаний і не набрав чинності.

Причиною перекриття стануть будівельні роботи. За планом, їх мають провести з 15 квітня до 15 жовтня 2026 року.

На період виконання завдань ділянку огородять, встановлять попереджувальні знаки та забезпечать безпечний прохід для пішоходів. Після завершення підрядник повинен демонтувати тимчасові конструкції, прибрати вказівники та відновити благоустрій території.

У разі ухвалення рішення обмеження руху транспорту в Дніпрі триватимуть шість місяців. Мешканців прилеглих будинків закликають врахувати можливі незручності та заздалегідь планувати альтернативні маршрути.

Крім того, в Дніпропетровській області також повідомляли про подорожчання проїзду.

Компанія «Інтерспецмаркет», що здійснює перевезення за маршрутами №100 від залізничного вокзалу Кам’янського та №215 від автостанції «Центральний» у Дніпрі, встановила нову вартість поїздки — 70 гривень.

Також оприлюднено графік курсування автобусів. Із Кам’янського відправлення відбувається від залізничного вокзалу о 07:00, 07:30, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 12:40, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20 та 18:00.

Відправлення в Дніпрі від автовокзалу «Центральний» відбувається о 08:00, 09:00, 09:45, 10:30, 11:10, 11:55, 12:30, 13:10, 13:55, 14:30, 15:10, 15:50, 16:25, 16:55, 17:25, 18:00, 18:40, 19:30.

