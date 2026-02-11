Українців попереджають про додаткові графіки відключення світла, що будуть діяти у Дніпропетровській області на 12 лютого.

Графіки відключення світла триватимуть у зв'язку з профілактичними роботами у Дніпропетровській області на 12 лютого, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

За інформацією місцевих громад, у Дніпропетровській області 12 лютого відбудуться планові відключення електропостачання. Енергетики попереджають, що роботи носять масштабний характер, тому складено детальні графіки вимкнень.

З 08:00 до 17:00 години в місті Жовті Води вимикатимуть електрику за адресами:

бульвар Свободи: 40, 42, 42А, 44;

Березнева: 15-23 (непарні);

Каштанова: 10-18 (парні);

Незалежна: 13, 13Г, 15, 17, 19, 21.

Також у Криворізькому районі на 12 лютого з 08:00 до 17:00 години будуть знеструмлення за адресами:

село Надія вулиці:

Виноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вишнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (непарні), 39, 43-77 (непарні), 77А, 77Б, 79, 79А, 81-87 (непарні), 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

Каштанова: 2, 6;

Лісна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;

Молоді: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;

Молодіжна: 6;

Садова: 4;

Тараса Шевченка: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополина: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;

Цвітна: 1-14;

Центральна: 2, 5-11 (непарні), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

Шкільна: 3;

шосе Кіровоградське: 14, 119.

с. Радіонівка вулиці:

Мікеладзе: 1-20, 22, 23;

Театральна: 1, 1А, 1В, 2, 4-8, 10, 12;

Цвітна: 1-7.

З метою підвищення надійності електромереж та запобігання аварійним ситуаціям, АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" проведе профілактичні роботи на території міста Перещепине:

з 09:00 по 18:00

по вул. Запорізька, 100; 101; 102; 104; 62; 64; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 87; 88; 89; 90; 91; 93; 95; 96; 98

з 08:00 по 17:00

по вул. Тиха, 16; 18; 20; 37

з 08:00 по 17:00

по вул. Щаслива, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 28; 29; 3; 31; 32; 34; 35; 37; 39; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: де шукати прихисток.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: яка вартість діє тепер.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпрі: як змінилися цінники базових товарів.