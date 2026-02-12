Місцеві громади попереджають, що роботи будуть масштабними, тому енергетики заздалегідь склали детальні графіки вимкнень світла 13 лютого.

У Дніпропетровській області 13 лютого заплановані графіки відключення електроенергії у зв’язку з проведенням профілактичних робіт на електромережах, пише Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Місцеві громади попереджають, що роботи будуть масштабними, тому енергетики заздалегідь склали детальні графіки вимкнень 13 лютого, щоб жителі могли завчасно підготуватися до тимчасових перебоїв з електропостачанням.

«Дніпровські електромережі» проведе профілактичні роботи на території Губиниської громади. У зв’язку з цим на час виконання робіт буде тимчасово припинено електропостачання за адресами:

Василівка, 09:00–19:00

Березнева — 11/В

с. Попасне, 09:00–19:00

Родзянко — 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 98

Садова — 41, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 66, 68, 70, 76

З метою підвищення надійності електромереж та запобігання аварійним ситуаціям, АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" проведе профілактичні роботи на території міста Перещепине:

з 09:00 по 18:00

по вул. Тиха, 13; 15; 17; 17/А; 3; 5; 9

Ярослава Мудрого, 11; 13; 15; 19; 21; 21/А; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 64; 9; 9/А

Також у Криворізькому районі на 13 лютого з 08:00 до 17:00 години будуть знеструмлення за адресами:

село Надія вулиці:

Виноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вишнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (непарні), 39, 43-77 (непарні), 77А, 77Б, 79, 79А, 81-87 (непарні), 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

Каштанова: 2, 6;

Лісна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;

Молоді: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;

Молодіжна: 6;

Садова: 4;

Тараса Шевченка: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополина: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;

Цвітна: 1-14;

Центральна: 2, 5-11 (непарні), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

Шкільна: 3;

шосе Кіровоградське: 14, 119.

З 08:00 до 17:00 години в місті Жовті Води вимикатимуть електрику за адресами:

вул. Паркова: 11-33 (непарні);

вул. Франка: 1.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

