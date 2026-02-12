Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається раз на місяць.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі продовжує надаватися у 2026 році та охоплює переселенців, які проживають у тимчасових центрах і шелтерах міста, повідомляє Politeka.net.

Організацію процесу здійснює департамент соціальної політики міської ради. Продовольчі набори передають регулярно, аби підтримати громадян, що опинилися у складних обставинах через війну або вимушений переїзд.

Участь у програмі доступна людям похилого віку, особам з інвалідністю, матерям із дітьми, офіційним опікунам неповнолітніх чи недієздатних, а також дітям віком від трьох до вісімнадцяти років. Окремо підтримку отримують переселенці, які перебувають під супроводом міського центру соціальних служб. Нові власники довідки ВПО, що мешкають у компактних оселях, можуть розраховувати на одноразову видачу незалежно від соціальної категорії.

Обов’язковою вимогою залишається реєстрація у Дніпрі після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем проживання. Кожен пакет включає продукти тривалого зберігання: м’ясні й рибні консерви, готові страви, крупи, макаронні вироби, чай, каву, солодощі та інші базові позиції.

Для отримання набору необхідно звернутися до управління соціального захисту за адресою проживання, пред’явити документ, що посвідчує особу, довідку переселенця, свідоцтва на дітей та, за потреби, підтвердження інвалідності.

Також варто зауважити, що фахівці уточнюють, що гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі надається раз на місяць. Своєчасне подання пакета документів допомагає уникнути черг і отримати підтримку без затримок.

