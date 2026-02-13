У Дніпрі продовжують видавати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, що передбачено рішенням виконавчого комітету міської ради.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають громадянам, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання та відповідають визначеним умовам, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті Департаменту соціальної політики, йдеться про пенсіонерів, людей з інвалідністю, матерів з дітьми, законних представників, які супроводжують малолітніх дітей або недієздатних осіб, а також дітей віком від 3-х до 18 років.

Безкоштовні продукти у Дніпрі також передбачені для ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах і перебувають на обліку в міському центрі соціальних служб.

Крім цього, особи, які вперше звернулися до управління соціального захисту населення за довідкою та проживають у МТКП, можуть отримати набір одноразово навіть без належності до визначених категорій.

Важливою умовою отримання допомоги є реєстрація у місті після 24.02.2022 саме за адресою місця тимчасового компактного проживання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видають щомісяця після подання заяви та необхідних документів до управління соціального захисту населення за місцем перебування.

Під час звернення необхідно надати паспорт громадянина України або посвідчення на тимчасове чи постійне місце проживання, довідку про взяття на облік із підтвердженням реєстрації після 24.02.2022 в облцентрі за адресою МТКП.

До складу одного продовольчого набору входять м’ясні консерви, рибна консерва, печінковий паштет, готові другі страви з м’ясом тушкованим, чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед та джем.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: що потрібно зробити для отримання допомоги.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: де і за які навички платять до 26 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпрі: базові товари різко додали в ціні.