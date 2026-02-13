Мешканців закликають врахувати графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 14 лютого.

У Дніпропетровській області 14 лютого діятимуть графіки тимчасових відключень світла через проведення профілактичних робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в кількох громадах регіону з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Зазначається, що заплановані роботи матимуть масштабний характер, тому енергетики завчасно підготували детальні графіки вимкнень. Мешканців закликають врахувати графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 14 лютого, в суботу, та заздалегідь підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

З метою підвищення надійності електромереж та запобігання аварійним ситуаціям, АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" проведе профілактичні роботи 14.02.2026 на території міста Перещепине:

з 08:30 по 18:30

по вул. Верхня, 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 112; 62; 64; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 93/А; 94; 95; 95/А; 96; 97; 98; 99; 99/А

з 09:00 по 18:00

по вул. Сонячна, 10; 11; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 25; 27; 27/А; 28; 29; 30; 31; 36; 4; 6; 8; 9

Також проводитимуть профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада. Саме через це додатково знеструмлять з 9 до 18 години наступні населені пункти:

с. Василівка

вул. Березнева — 11/В

с. Попасне

вул. Родзянко — 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 98

вул. Садова — 41, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 66, 68, 70, 76

Також у Криворізькому районі на 13 лютого з 08:00 до 17:00 години будуть знеструмлення за адресами:

село Надія вулиці:

Виноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21-23;

Вишнева: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16;

Зелена: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3А, 4-19, 21, 23-25, 27-35 (непарні), 39, 43-77 (непарні), 77А, 77Б, 79, 79А, 81-87 (непарні), 88, 88А, 89-92, 95-104, 104А, 106-109, 111-114, 116-120;

Каштанова: 2, 6;

Лісна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 23, 24, 29, 32;

Молоді: 1-4, 4А, 5-10, 13, 15, 19, 21, 23, 32;

Молодіжна: 6;

Садова: 4;

Тараса Шевченка: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

Тополина: 2-5, 11, 23, 25, 26, 29;

Цвітна: 1-14;

Центральна: 2, 5-11 (непарні), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

Шкільна: 3;

шосе Кіровоградське: 14, 119.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

