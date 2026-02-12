Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області може впливати на сімейний бюджет.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області вже відчувають місцеві жителі, повідомляє Politeka.

Дані супермаркетів за лютий 2026 року показують, що більшість базових товарів демонструє підвищення цін.

Гречка коштує в середньому 48,37 грн за кілограм. Найдешевше зерно пропонує Auchan — 41,90 грн, найдорожче — Megamarket, де ціна сягає 61,70 грн. Порівняно з січнем середнє подорожчання склало 0,53 грн.

Молочна продукція також зросла в ціні. Твердий сир «Комо» 50% жирності сьогодні продається по 549,23 грн за кілограм. У різних мережах ціни коливаються від 455 до 599 грн. Середня вартість у січні була 553,83 грн, тож за місяць показник змінився незначно, проте стабільне підвищення відчувають споживачі.

Свинина для шашлику подорожчала до 301,35 грн за кілограм. Найнижчі ціни зараз у Auchan та Novus — близько 279–290 грн, а в Metro і Megamarket товар коштує 327,50 та 309 грн відповідно. Минулого місяця середня ціна складала 299,04 грн, отже збільшення становило 12,50 грн.

Експерти пояснюють подорожчання сезонними коливаннями, зростанням витрат на логістику та енергоносії. Особливо це впливає на м’ясну та молочну продукцію, що потребує спеціальних умов зберігання.

Станом на початок лютого, мешканцям радять планувати покупки, користуватися акційними пропозиціями та відстежувати середні ціни у різних мережах. Аналітики прогнозують, що тенденція до підвищення вартості збережеться у наступні місяці.

Саме так подорожчання продуктів у Дніпропетровській області може впливати на сімейний бюджет, змушуючи шукати альтернативні варіанти та економити на рутинних покупках.

