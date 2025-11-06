Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты передвижения и выбирать альтернативные пути, чтобы избежать пробок и ограничения движения транспорта в Днепре.

Ограничение движения транспорта в Днепре вводятся на отдельных участках дорог, изменения будут продолжаться в течение месяца, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно об изменениях и ограничениях, которые будут действовать в городе.

В Днепре временно изменят организацию дорожного движения из-за проведения инженерных работ. Как сообщили в администрации Новокодацкого района города, по улице Северной, в районе дома номер 24, временно перекроют проезд транспорта в связи со строительством новой сети газоснабжения.

Ограничение движения транспорта в Днепре будет действовать с 5 ноября по 4 декабря 2025 года. В течение этого времени подрядная организация будет осуществлять масштабные ремонты, направленные на улучшение системы газоснабжения района, что в перспективе обеспечит стабильную поставку газа в дома жильцов и повысит уровень безопасности.

Все работы производятся с соблюдением действующих норм и требований безопасности дорожного движения.

В местах проведения работ будут установлены предупредительные знаки и соответствующее временное ограждение, чтобы избежать аварийных ситуаций и обеспечить безопасное передвижение пешеходов.

Администрация Новокодацкого района призывает водителей и местных жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты передвижения и выбирать альтернативные пути, чтобы избежать пробок в зоне проведения работ и ограничения движения транспорта в Днепре.

Коммунальные службы отмечают, что эти меры необходимы для модернизации городской инфраструктуры, и после завершения работ проезда на улице Северной будет полностью восстановлен.

Источник: Вісті Придніпров'я.

