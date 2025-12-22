У Кривому Розі за останні чотири тижні зафіксовано подорожчання продуктів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Мінфін.

Найбільше зростання торкнулося молочних виробів, круп та деяких овочів, що відчутно впливає на сімейні витрати.

Масло «Селянське» 72,5% вагою 200 грамів нині коштує в середньому 120,23 грн, що на 2,18 більше, ніж у листопаді. У магазинах ціна відрізняється: Auchan – 114 гривень, Megamarket – 121,70, Metro – 125 гривень. Зростання пояснюють підвищенням витрат на виробництво та логістику.

Гречка також подорожчала. Середня вартість на 1 кг становить 45,13, що на 1,56 вище, ніж минулого місяця. Різниця у торгових точках значна: Auchan пропонує продукт за 38,30 грн, Novus – 40,89, Megamarket – 56,20. Експерти також відзначають, що на вартість впливають сезонні коливання, транспортні витрати та попит на крупи.

Серед овочів найбільше зросла вартість на буряк. Середня вартість кілограма досягла 10,33 грн, що на 0,30 більше порівняно з листопадом. У магазинах розцінки варіюються: Megamarket – 16,20, Auchan – 7,90, Metro – 6,90. Незначне підвищення пов’язане із сезонним дефіцитом, а також коливанням попиту.

Аналітики пояснюють, що подорожчання продуктів у Кривому Розі – це комплексне явище, на яке впливають не лише внутрішні економічні фактори, але й глобальні коливання цін на енергоносії та логістичні витрати. Споживачам радять порівнювати ціни в різних мережах і звертати увагу на локальні пропозиції, щоб зменшити навантаження на сімейний бюджет.

