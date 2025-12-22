Отримати безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі можуть лише певні категорії переселенців.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі можуть отримати переселенці, що відповідають вразливим критеріям населення, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту соціальної політики.

Варто зазначити, що отримати безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі можуть лише такі категорії переселенців:

особи похилого віку;

особи з інвалідністю;

матері з дітьми;

законні представники, що супроводжують малолітню дитину, недієздатну особу або особу, дієздатність якої обмежена;

діти віком від 3-х до 18 років.

Також набори продуктів харчування можуть отримувати ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах і отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Особи, які перемістилися до міста Дніпра та вперше звернулися до управління соціального захисту населення для отримання довідки внутрішньо переміщеної особи, проживають у місцях тимчасового компактного проживання, але не належать до вищезазначених категорій, мають право одноразово отримати відповідний набір допомоги.

Обов’язковою умовою для всіх категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання набору, є реєстрація в місті Дніпрі після 24 лютого 2022 року за адресою місця тимчасового компактного проживання.

Кожний набір допомоги містить: м’ясні консерви; рибні консерви; печінковий паштет; готові другі страви з тушкованим м’ясом; чай, каву та цукор; макарони швидкого приготування; галети; мед; джем.

Для отримання набору необхідно звернутись до управління соціального захисту населення за місцем перебування та реєстрації як ВПО. При зверненні необхідно надати такі документи:

паспорт громадянина України/посвідчення на тимчасове або постійне місце проживання;

довідка про взяття на облік ВПО, яка засвідчує реєстрацію особи після 24.02.2022 у м. Дніпрі;

свідоцтво про народження дитини (у разі необхідності);

довідка про встановлення інвалідності (у разі необхідності).

Важливо зазначити: набір надається один раз на місяць.

