Дефіцит продукту у Дніпропетровській області та інших регіонів виник через значне скорочення сировини.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області та інших регіонів України спостерігається на товар, який полюбляють багато українців, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Спостерігається істотне зростання цін на сало, яке залишається одним із найпопулярніших продуктів серед населення. Середня вартість кілограма цього продукту вже перевищує 200 гривень, тоді як преміальні сорти коштують ще дорожче.

За даними офіційної статистики, порівняно з вереснем, у жовтні середня ціна кілограма сала зросла на 6,6% і становить 206,81 грн/кг, тоді як у вересні вона складала 194,04 гривень/кг. У річному вимірі подорожчання ще більш відчутне – на 26,2% більше, ніж у жовтні 2024 року, коли середня ціна продукту становила 163,89 грн/кг. Однак реальні ціни на ринку сьогодні значно перевищують офіційні дані.

У грудні вартість сала продовжує зростати. Найдешевші сорти продаються за 150–200 гривень/кг, тоді як преміальні варіанти можуть коштувати 600–700 гривень/кг. Наприклад, відоме "генеральське" з м’ясними прошарками пропонують за понад 600 гривень/кг, а деякі преміальні сорти в супермаркетах перевищують 700 грн/кг.

Експерти зазначають кілька причин стрімкого зростання цін. Основна – дефіцит цього продукту у Дніпропетровській області та інших регіонів, який виник через значне скорочення поголів’я свиней. Війна та нестабільні умови утримання тварин значно обмежили виробництво.

Крім того, скорочення поголів’я свиней частково пов’язане зі спалахами африканської чуми свиней (АЧС) у різних регіонах, що також вплинуло на обсяги виробництва.

Не менш важливим фактором є подорожчання утримання тварин. Виробники змушені витрачати більше коштів на енергоносії, комбікорми та зберігання продукції, що безпосередньо відображається на кінцевій ціні сала для споживачів.

Усе це разом призвело до різкого підвищення вартості сала на українському ринку, і, за прогнозами експертів, тенденція до подальшого зростання цін може зберігатися у найближчі місяці.

Джерело: AgroReview.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: частина українців може отримати виплату на опалення.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.