Мешканцям варто заздалегідь врахувати зміни у графіках відключення світла в Дніпропетровській області на 23 грудня.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 23 грудня розроблено в частині населених пунктів через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 23 грудня пов’язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт, а також технічним обслуговуванням обладнання. Такі заходи спрямовані на підвищення надійності електромереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Електропостачання припинятимуть з 08:00 до 18:00 (протягом 10 годин поспіль) у селі Слобожанське. У цей період залишатимуться без світла вулиці:

Абрикосова, Авіаційна, Березова, Будівельників, Бузкова, Виноградна, Вишнева, Грушева, Горіхова, Донецька, Ентузіастів, Землянична, Київська, Латвійська, Литовська, Липова, Малинова, Меліораторів, Нова, Персикова, Ромашкова, Севастопольська, Слобожанська, Степова, Центральна, Шевченка, Ювілейна, Янтарна, пров. Будівельників, пров. Кизиловий, пров. Кленовий, пров. Меліораторів, пров. Новий, пров. Самарський, пров. Світлий, с-т Ландиш, с-т Ранет.

Крім того, будуть планові роботи з 8:00 до 17:00, у зв’язку з чим електроенергія буде відсутня у місті Жовті Води на визначених вулицях:

Авангардна: 79-117 (непарні); Волонтерська: 62; Героїв Чорнобиля: 18, 63-83 (непарні); Івана Богуна: 68-80 (парні), 80А/4, 82-92 (парні), 105-113 (непарні), 117, 119, 123-137 (непарні); площа Ялинкова: 1А; Героїв Чорнобиля: 2, 4, 6; Заводська: 2, 19, 19/3.

провулки Азовський: 2-24 (парні); Відважних: 2-16 (парні), 17-31, 33-57 (непарні); Маріупольський: 2-16 (парні), 16А, 16Б, 18-24 (парні); Мирний: 1-5, 5А, 6-13, 13А, 14-33, 35, 36-52 (парні); Молодіжний: 1-6, 6А, 7-13, 15-26, 28-34 (парні); Привітний: 1-8, 8А, 9-30, 32-38 (парні); Старицького: 17, 17А, 18-47, 47А, 48-58.

Повідомляємо про планові роботи у Криворізькому районі 23 грудня з 8 до 17 години у селі Вільне. Вимкнення охоплять такі адреси:

Незалежності: 3-5, 7, 9, 11-19, 19А, 20-22, 22А, 23-34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38-53, 53А, 54-64 (парні);

Слов'янська: 1-7;

пров. Дружби: 1.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

