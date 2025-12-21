Для тих, хто перебуває на заслуженому відпочинку та шукає можливість працевлаштуватися, з’явилися нові пропозиції роботи для пенсіонерів у Дніпрі.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає різні напрямки та рівні зарплати, від комфортних магазинів до логістичних підприємств, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували оголошення на сайті work.ua, щоб знайти найакутальніші вакансії.

Так, підприємство ТОВ «Світ трейдінг» оголосило набір на посаду водія-експедитора. Робота для пенсіонерів у Дніпрі на цій позиції передбачає доставку товарів по місту та області, роботу з документами та підтримку авто у належному стані.

Досвід не обов’язковий, достатньо мати водійську категорію «В», «С» або «С1». Вимоги прості: акуратність, відповідальність, відсутність шкідливих звичок. Графік: з вівторка по суботу з 07.00 до 17.00, офіційне оформлення та своєчасна зарплата від 28 000 до 30 000 гривень.

Варто також звернути увагу на вакансію у мережі VARUS. Продавець-консультант має можливість отримувати від 16 300 до 18 000. А комфортні умови і офіційне працевлаштування роблять цю позицію ще привабливішою.

Для тих, хто готовий до фізичної активності, Генезіс-Україна Інжинірінг пропонує посаду вантажника-комплектувальника на склад готової продукції.

Обов’язки включають комплектування замовлень за накладними та вантажно-розвантажувальні роботи. Зарплата на рівні 24 000–26 000 гривень, можливе проживання на території та доставка до роботи.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі у логістичних компаніях дозволяє поєднувати фінансову стабільність із фізичною активністю та контролем над власним графіком.

