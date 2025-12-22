Робота для пенсіонерів у Дніпрі стає більш доступною завдяки новим вакансіям, повідомляє Politeka

У Дніпрі відкриваються численні пропозиції для пенсіонерів у різних сферах зайнятості, повідомляє Politeka. Актуальні вакансії публікує платформа Work.ua, де можна ознайомитися з умовами, заробітком та вимогами для кандидатів.

У сфері ресторанного бізнесу пропонують роботу в МакДональдз Юкрейн. Працівники можуть розраховувати на навчання на місці, без вимог до попереднього досвіду. Основні обов’язки включають приготування страв, формування замовлень, обслуговування гостей та підтримку чистоти в приміщенні. Оплата праці становить 136,88 грн за годину до відрахування податків, а середній заробіток сягає 24 516 грн з урахуванням бонусів.

У торговельному секторі мережа супермаркетів VARUS шукає продавців-консультантів. Обов’язки охоплюють консультування покупців, роботу з касою, облік товарів та взаємодію з колегами для забезпечення якісного обслуговування. Досвід не обов’язковий, навчання проводиться безпосередньо на робочому місці. Зарплата для пенсіонерів у Дніпрі на цих позиціях варіюється від 16 300 до 18 000 грн.

Також є вакансії у промисловості. Металургійні підприємства шукають машиністів крана, пропонуючи оплату праці після оподаткування від 20 800 до 22 800 грн.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Дніпрі охоплює різні напрямки: від ресторанного обслуговування та торгівлі до промислового виробництва, забезпечуючи стабільний дохід і можливість залишатися активними на ринку праці.

Зацікавлені можуть обрати вакансію відповідно до власних здібностей і графіку, отримуючи підтримку на робочому місці та доступ до навчання для швидкої адаптації.

