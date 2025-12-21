Ситуація на ринку у Кривому Розі та області лишається напруженою через дефіцит продуктів.

У Кривому Розі наразі спостерігається дефіцит деяких популярних продуктів, що активно купуються населенням, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

За даними аналітиків, український ринок томатів у значній мірі залежить від імпорту, причому головним постачальником є Туреччина.

Власні тепличні комбінати країни завершують сезон реалізації, і обсяги вітчизняної продукції значно зменшилися. Це безпосередньо впливає на формування вартості і створює нестачу товару на місцевих ринках.

Експерти пояснюють підвищення цін дефіцитом продукції протягом останнього тижня. Оскільки збір українських тепличних помідорів фактично завершився, задовольнити весь попит вдалося лише частково за рахунок імпорту, який не покрив потреби покупців у повному обсязі. У таких умовах продавці змогли підняти відпускні ціни.

Аналітики зазначають, що тенденція до зростання вартості помідорів може зберігатися й надалі. Основним фактором залишається стабільно високий попит, який не зменшується навіть на фоні подорожчання продукції.

Одночасно спостерігається істотне подорожчання тепличних огірків. Причиною зростання цін є дефіцит продукції в окремих регіонах країни, що у поєднанні зі стабільним попитом від роздрібних торговельних мереж формує умови для подальшого підвищення цін у цьому сегменті.

Щодо картоплі, експерти прогнозують відсутність дефіциту цієї продукції протягом зимового періоду. Водночас ціноутворення значною мірою залежатиме від ситуації на європейському ринку. Наразі в країнах ЄС спостерігається надлишок урожаю, що призвело до рекордно низьких цін. Це може стимулювати збільшення імпорту дешевшої картоплі до України, що, ймовірно, стримає підвищення цін на внутрішньому ринку або навіть призведе до їх корекції вниз.

Як наслідок, ситуація на ринку овочів у Кривому Розі та області лишається напруженою через дефіцит продуктів та високий попит на імпортні товари, але очікується, що пропозиція основних продуктів, таких як картопля, буде стабільною протягом зимового періоду.

Джерело: EastFruit.

