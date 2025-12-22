Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі дає змогу для вразливих груп населення закрити питання оренди житла на певний період.

Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі надається за програмою Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Politeka.

Як інформують організатори, грошова допомога для ВПО у Кривому Розі розрахована на внутрішньо переміщених осіб із вразливих категорій, які нині проживають на території Дніпропетровської області та не мають змоги самостійно покривати витрати на житло.

Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі передбачає компенсацію частини витрат на оренду помешкання для людей, які були змушені залишити свої домівки через війну і після цього отримали статус внутрішньо переміщених осіб.

Йдеться про підтримку родин, які офіційно стали переселенцями після 24 лютого 2022 року та намагаються адаптуватися до життя в новій громаді. Програма розрахована на шість місяців і має чітку умову.

Заявники повинні мати реалістичний план подальшого забезпечення себе доходом після завершення періоду підтримки. Це може бути працевлаштування або відкриття власної справи.

Подати запит на участь можуть переселенці, які наразі проживають у місцях тимчасового розміщення з офіційного переліку, перебувають у приміщеннях, що не призначені для тривалого проживання і можуть бути розформовані, мешкають у модульних містечках, винаймають житло з поганими умовами або опинилися під загрозою виселення з орендованої оселі.

Організатори повідомляють, що консультація та запис відбуваються виключно в порядку живої черги без попереднього телефонного запису. Після досягнення максимальної кількості людей, яких можуть опрацювати фахівці, прийом припиняють.

