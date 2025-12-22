Під час реалізації ініціативи було визначено перелік переможців у ключових напрямках гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається благодійним фондом Карітас, проте вона доступна не всім літнім українцям, пище Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області доступна літнім українцям, що мають статус переселенця.

Завдяки проєкту «Забезпечення базових потреб та надання першої психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які проживають у місцях компактного проживання в місті Дніпро та передмісті» команда фахівців протягом тривалого часу регулярно відвідує шелтери, аби підтримати найуразливіші категорії переселенців.

Основна мета проєкту полягає не лише в наданні гуманітарної допомоги, а й у створенні умов, які допоможуть людям відновитися після пережитих подій — втрати дому, розлуки з близькими, руйнування звичного мирного життя.

Під час реалізації ініціативи було визначено перелік переможців у ключових напрямках підтримки:

Психологічна допомога для внутрішньо переміщених осіб, індивідуальні консультації з фахівцями.

Забезпечення базових потреб, включно з наданням сертифікатів для придбання продуктів харчування, засобів гігієни та медикаментів.

Ці напрями втілюються через такі активності:

Психологічна допомога ВПО у форматі індивідуальних консультацій, спрямованих на відновлення емоційної рівноваги, подолання стресу та пошук особистих ресурсів.

Забезпечення базових потреб шляхом видачі сертифікатів, які дозволяють переселенцям самостійно обирати необхідні продукти, ліки й засоби особистої гігієни.

У процесі роботи команда наголошує: їхня місія полягає не лише в тому, щоб забезпечити людей необхідними речами, а передусім у тому, щоб допомогти їм повернути відчуття стабільності та віри у власні сили. Підтримка, яку отримують переселенці, має стати опорою на шляху до відновлення, адаптації та подальшого руху вперед після тяжких втрат і випробувань, спричинених війною.

