Подорожание продуктов в Днепре коснулось ключевых категорий потребительских товаров, таких, как овощи, бакалея и молочные изделия, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

К примеру, средний ценник картофеля розовой в настоящее время составляет 23,45 гривны за килограмм. В разных магазинах она колеблется от 16,90 у сети Auchan до 29,99 у Novus. Среднемесячные данные октября показывают, что Auchan предлагал картофель по 17,76, Metro – 17,46, а Novus удерживал стоимость на уровне 29,99. За последний месяц средние цены выросли на 1,99 гривны. Индекс фиксировал ежедневный рост: с 21,46 в начале октября до 23,45 в конце.

Что касается рафинированного масла "Щедрый Дар" объемом 850 мл, средний ценник составляет 84,60 грн. В разных магазинах она колеблется от 83 у Metro до 85,99 у Novus, а Auchan предлагает по 84,80. Среднемесячные цены октября были на уровне от 83,19 до 85,06. Индекс показывает незначительный, но стабильный рост: 83,10 в начале месяца до 84,60, что дает повышение на 1,50 гривны в месяц.

Масло Яготинское 73% весом 200 граммов также подорожало: средний ценник - 115,03 грн. В Metro оно стоит 116,48, Novus предлагает по 114,00, а Auchan – 114,60. Среднемесячные цены колебались между 113,34 и 117,30. За последний месяц подорожало всего на 0,23. Индекс зафиксировал, что в начале октября масло стоило 114,80, а к началу ноября стабилизировалось на уровне 115,03.

Следовательно, удорожание продуктов в Днепре наблюдается во всех основных группах продуктов питания. Наиболее ощутимо повышение стоимости картофеля розового и масла, тогда как молочные изделия остаются относительно стабильными. Аналитики отмечают, что ежемесячные колебания составляют несколько гривен, что существенно влияет на семейные бюджеты. Мониторинг цен в магазинах позволяет отслеживать динамику и планировать затраты более эффективно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области: платежи вырастут у части украинцев.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кто имеет право на помощь

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области: когда в дома будет тепло.