Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Кривому Розі.

Синоптики розкрили прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Кривому Розі та розповіли, які сюрпризи підготувала зима в зазначені дня, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Кривому Розі. Розпочнеться все зі прохолодної пори та мінусових температур.

У понеділок 29-ого числа: сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дрібний сніг розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Максимальна температура повітря сягне -2°C, а вночі вона впаде до -1°C.

У вівторок, 30.12: температура повітря опуститься до -4°C вночі, вдень триматиметься -1°C. Протягом усього дня триматиметься хмарністьь. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний сніг, який до вечора повинен закінчитися.

Середа, 31.12: протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Температурні коливання — від -6 до -3°C.

Четвер, 1 січня: буде триматися хмарна погода. Без опадів. Впродовж дня температура триматиметься в межах -7…-5°C.

У п’ятницю, 02.01: з ранку до самого вечора небосвід вкриється хмарами. Дождів чи снігу не передбачається. Температура повітря триматиметься в межах -9…-3°C.

Субота, 03.01: протягом доби спостерігатиметься хмарність, опадів не прогнозують. Показники термометра коливатимуться від -4 до +2°C.

У неділю 04.01: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Температурні показники — від 0 до +4°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 29 грудня по 4 січня у Кривому Розі обіцяє прохолодну з снігом та морозами пору.

