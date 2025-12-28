Робота для пенсіонерів у Кривому Розі стає більш поширеною завдяки пропозиціям великих компаній і локальних підприємств.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні галузі, від металургії до логістики, повідомляє Politeka.

Так, міжнародна гірничо-металургійна група компаній Метінвест відкрила вакансії на АТ «Південний гірничо-збагатувальний комбінат».

Перш за все, вони шукають машиніста живильника 3 розряду, який відповідатиме за контроль живильників, пуск і зупинку обладнання, рівномірне подавання матеріалів у дробарки, конвеєри, млини та сушильні барабани, а також усунення дрібних неполадок.

Для кандидатів передбачене навчання на місці, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата 26 098, медичне страхування, трансфер та можливість отримати компенсацію оренди житла.

Ще одна актуальна робота для пенсіонерів у Кривому Розі - електрогазозварник. Посада передбачає виконання ручного, дугового та газового зварювання відповідальних деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів із різних металів.

Компанія очікує наявність посвідчення за професією, а досвід від одного року є перевагою. Метінвест гарантує офіційне працевлаштування, конкурентну «білу» зарплату 23 800–29 800 гривень, медичне страхування та 24 дні оплачуваної відпустки.

Для тих, хто шукає фізичну роботу для пенсіонерів Кривому Розі, пропонується нічна зміна вантажника у ТОВ «Нова пошта».

Заробітна плата становить 22 000, Нова пошта забезпечує харчування, оплачувані лікарняні, відпустку, медичне страхування та можливість кар’єрного росту.

За півроку можна стати бригадиром, за рік - керувати зміною, а за два роки - управляти підрозділом. Вантажники контролюють цілісність посилок, завантажують та розвантажують авто, сортують відправлення і сканують посилки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто і за що платить найбільше.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Дніпрі: українцям розкрили, як користуватися оновленою функцією.