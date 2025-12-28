Безкоштовне житло для ВПО в Кривому Розі допомагає стабілізувати життя переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО в Кривому Розі стало доступним у межах державної програми тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Переселенці та їхні сім’ї можуть отримати квартиру або кімнату на строк до одного року з можливістю продовження, якщо немає можливості винайняти власне житло.

Мінімальна площа встановлена на рівні шести квадратних метрів на людину. Рішення про надання житла ухвалюють за бальною системою, що дозволяє об’єктивно визначати черговість серед заявників і враховує соціальні обставини та потреби сімей.

Пріоритет мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди з обмеженою працездатністю, пенсіонери, а також ті переселенці, чиї будинки або квартири стали непридатними для проживання через війну.

Програма забезпечує базові умови для комфортного перебування: безпечні приміщення, можливість самостійного приготування їжі, супровід у веденні домашнього господарства та соціальну адаптацію для мешканців.

Безкоштовне житло для ВПО в Кривому Розі допомагає стабілізувати життя переселенців, забезпечити мінімальні умови для побуту та відчути безпеку. Щоб скористатися підтримкою, громадяни повинні стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконавчому органі міської ради або районній державній адміністрації.

Після подання документів на кожну особу чи сім’ю створюється індивідуальна облікова справа та присвоюється номер, за яким відбувається подальший контроль і розподіл приміщень.

Крім того, в Кривому Розі також можна отримати гуманітарну допомогу.

