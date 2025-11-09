Работа для пенсионеров в Кривом Роге становится хорошим решением для тех, кто после выхода на заслуженный отдых хочет иметь хорошие деньги.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге пока доступна в разных направлениях, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют данные с сайта work.ua, в городе есть несколько предложений, которые не нуждаются в больших физических нагрузках или специальном образовании, однако гарантируют стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге предполагает разные варианты занятости. Первое предложение касается вакансии монтажника волоконно-оптических линий связи. Для этой занятости достаточно иметь минимальное техническое образование, а опыт будет только преимуществом. Предприятие обучает новичков и предлагает платную стажировку.

Работникам гарантируют обеспечение инструментами, официальное трудоустройство. Оплата составляет от 30 000 до 50 000, что включает в себя ставку 18 000 грн и дополнительные бонусы в зависимости от выполненных задач.

Еще одна интересная вакансия – водитель-экспедитор. Компания «Фокстрот» ищет энергичных работников, обладающих правами категории BC и желания работать с клиентами. Работодатель предлагает зарплату от 25 000 до 40 000, гибкий график и возможности для карьерного роста.

Также открыта вакансия грузчика у компании «Новая почта». Зарплата составляет 22 000, график предусматривает ночные смены: два через два, с 18:30 до 7:30. Компания предоставляет официальное трудоустройство, медицинское страхование, оплачиваемый отпуск и больничные.

Во время обучения работники получают стипендию, а потом могут продвинуться от грузчика к руководителю смены или даже подразделения.

В обязанности на этой работе для пенсионеров в Кривом Роге входит контроль за целостностью посылок, загрузки и выгрузки отправлений, сортировки и сканирования товаров.

