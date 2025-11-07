Перед началом холодов правительство готовит очередную денежную помощь для пенсионеров в Днепре, которые больше всего в ней нуждаются.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре станет частью новой государственной программы "Теплая зима", сообщает Politeka.

Эта выплата должна облегчить подготовку к отопительному сезону и помочь пожилым людям и семьям в сложных условиях повышения цен.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предусматривает разовую выплату в размере 6500 гривен. Программа разработана Кабинетом Министров, и соответствующий проект постановления уже передан на общественное обсуждение.

Речь идет о поддержке наиболее уязвимых категорий населения, для которых зимний период всегда связан с дополнительными затратами на отопление, лекарства и продукты.

Согласно правительственным планам, получить средства смогут одинокие пенсионеры, имеющие прибавку по уходу. Также в список попали люди с инвалидностью первой группы из числа внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, денежную помощь в Днепре получат родители детей из малообеспеченных семей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, а также опекуны, которые заботятся о таких детях.

Все средства будут поступать на специальный счет или Действие. Использовать их можно в течение 180 дней с момента зачисления.

В Министерстве социальной политики отмечают, что главная цель этой инициативы состоит в поддержке людей, не имеющих дополнительных источников дохода.

Отдельно в Кабмине напомнили, что переселенцы могут воспользоваться другой программой поддержки на отопительный сезон. Речь идет о возможности приобрести жесткое топливо для обогрева жилья.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.