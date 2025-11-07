Денежная помощь для пенсионеров в Днепре станет частью новой государственной программы "Теплая зима", сообщает Politeka.
Эта выплата должна облегчить подготовку к отопительному сезону и помочь пожилым людям и семьям в сложных условиях повышения цен.
Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предусматривает разовую выплату в размере 6500 гривен. Программа разработана Кабинетом Министров, и соответствующий проект постановления уже передан на общественное обсуждение.
Речь идет о поддержке наиболее уязвимых категорий населения, для которых зимний период всегда связан с дополнительными затратами на отопление, лекарства и продукты.
Согласно правительственным планам, получить средства смогут одинокие пенсионеры, имеющие прибавку по уходу. Также в список попали люди с инвалидностью первой группы из числа внутренне перемещенных лиц.
Кроме того, денежную помощь в Днепре получат родители детей из малообеспеченных семей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, а также опекуны, которые заботятся о таких детях.
Все средства будут поступать на специальный счет или Действие. Использовать их можно в течение 180 дней с момента зачисления.
В Министерстве социальной политики отмечают, что главная цель этой инициативы состоит в поддержке людей, не имеющих дополнительных источников дохода.
Отдельно в Кабмине напомнили, что переселенцы могут воспользоваться другой программой поддержки на отопительный сезон. Речь идет о возможности приобрести жесткое топливо для обогрева жилья.
