Підготовчі заходи гарантують, що користування новою системою оплати проїзду у Дніпрі буде зручним і безпроблемним.

Нова система оплати проїзду у Дніпрі запроваджує електронні способи розрахунку за квитки, повідомляють у міськраді, повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднено на офіційній сторінці ednipro в Інстаграмі.

Тепер пасажири можуть використовувати додаток "єДніпро" для швидкого та безконтактного придбання проїзду.

Місцеві жителі отримали можливість сплачувати поїздки через QR-коди, купувати абонементи та використовувати Apple Pay або Google Pay.

Інновація покликана скоротити черги при вході до транспорту та спростити придбання квитків. Щоб система працювала без перебоїв, користувачам радять оновити додаток до актуальної версії та повторно авторизуватися за номером телефону.

За словами розробників, затримки виникають через відсутність оновлень або пропуск повторної авторизації. Після виконання цих кроків оплата проходить швидко та безпечно.

У "єДніпро" пропонують два способи проведення платежів. Перший — через QR-код на головній сторінці додатку: користувач активує «QR-scanner», відсканувавши код у транспорті, та обирає Apple Pay або Google Pay.

Другий варіант — через сервіс «Транспорт». Там можна сканувати QR-код або обрати «Мій проїзний» для купівлі абонемента. Обидва методи забезпечують безпеку персональних даних, швидкість операцій та можливість переглядати історію поїздок.

Сервіс сумісний з актуальними версіями iOS та Android на сучасних пристроях. Мешканцям радять ознайомитися з функціоналом додатку, перевірити інтернет-з’єднання та підготувати платіжні засоби. Такі підготовчі заходи гарантують, що користування новою системою оплати проїзду у Дніпрі буде зручним і безпроблемним.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право