Подорожчання продуктів у Кривому Розі відчутно впливає на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

У Кривому Розі за останній місяць зафіксовано підвищення вартості основних продуктів харчування. Найбільші зміни стосуються овочів, молочних виробів та круп, що формує додаткове навантаження на домогосподарства.

Буряк нині коштує в середньому 10,50 грн за кілограм. У різних супермаркетах ціни коливаються від 6,90 у Metro до 17,10 у Megamarket. Порівняно з листопадом, середня цінник підвищився на 0,46, свідчачи про поступове збільшення розцінок.

Гречка демонструє стабільне подорожчання: середня ціна становить 45,13 грн за кілограм. Найдешевше її пропонують у Auchan — 38,30, а найдорожче — у Megamarket, де вартість досягає 56,20. За місяць середній цінник зріс на 1,56.

Молочні продукти також додали у ціннику. Масло «Селянське» 72,5% (200 г) нині коштує 118,09 грн. У магазинах ціна коливається від 114,00 у Auchan до 121,70 у Megamarket. Порівняно з попереднім місяцем середній цінник збільшився на 0,03.

Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Кривому Розі зумовлене сезонними факторами, коливаннями вартості транспорту та логістики, а також змінами у закупівельних цінах постачальників. Найбільше це впливає на ті товари, які мають високий попит і обмежені запаси на полицях магазинів.

Динаміка показує, що овочі демонструють найбільші коливання вартості, тоді як крупи та масло залишаються відносно стабільними. Це змушує споживачів уважніше планувати покупки та порівнювати пропозиції різних магазинів.

