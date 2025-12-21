Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області почала надаватися в межах нової програми підтримки на зимовий період, яку реалізують благодійні організації спільно з місцевими громадами, повідомляє Politeka.
Ініціатива орієнтована на внутрішньо переміщених осіб і мешканців регіону, які через війну опинилися у складних життєвих умовах та потребують додаткових ресурсів під час холодів.
За інформацією Карітас Донецьк у Дніпрі, допомогу спрямовують тим, хто проживає у місцях тимчасового розміщення або не має можливості самостійно підготувати житло до опалювального сезону. Окрему увагу зосереджено на переселенцях, що втратили стабільні джерела доходу.
Підтримку отримують люди літнього віку, особи з інвалідністю, громадяни з тяжкими чи хронічними захворюваннями, жінки з груп ризику, родини з маленькими дітьми, а також багатодітні сім’ї.
Програма передбачає кілька форматів допомоги. Серед них — надання паливних брикетів для обігріву домівок і фінансові гранти для часткового покриття витрат на комунальні послуги.
Дія проєкту охоплює Синельниківський та Нікопольський райони. У Слов’янській громаді Синельниківського району мешканцям передадуть брикети для опалення житла. У селах Зоря та Приміське Нікопольського району передбачені грантові виплати для оплати комунальних рахунків.
Крім того, паливні ресурси отримають жителі села Покровське та Марганецької громади. Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана зменшити ризики для найбільш уразливих категорій та забезпечити базові умови проживання взимку.
Організатори зазначають, що програма триватиме протягом усього холодного сезону, а підтримка надаватиметься поетапно залежно від потреб громад.
