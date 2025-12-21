Гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається системно та поступово охоплює дедалі більше сімей, які потребують підтримки.

У Кривому Розі розпочався проєкт, що забезпечує гуманітарну допомогу для ВПО, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується волонтерським центром «Вільні разом» і передбачає видачу продуктових наборів першої необхідності переселенцям та найбільш вразливим категоріям населення.

Пріоритет надають тим, хто раніше не отримував допомогу або звертався за нею до серпня 2025 року. Це дозволяє розподіляти ресурси справедливо та охоплювати максимально потребуючі сім’ї.

Щодня центр обслуговує до 150 домогосподарств. Обмеження зменшує черги та робить процес видачі організованим і безпечним для відвідувачів.

Отримати допомогу може лише особисто зареєстрований заявник. Передача права іншій людині заборонена, що гарантує прозорість та запобігає зловживанням.

До наборів входять основні продукти, достатні для забезпечення харчування на певний період. Волонтери наголошують, що запасів вистачає для всіх, але закликають дотримуватися правил під час отримання підтримки.

Пункт працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00. У ці години також доступна гаряча лінія для консультацій та запису на прийом. Вихідні — субота та неділя.

Завдяки співпраці з міжнародною організацією Global Empowerment Mission вже забезпечено 190 родин 221 продуктовим набором. Волонтери відзначають, що гуманітарна допомога для ВПО у Кривому Розі надається системно та поступово охоплює дедалі більше сімей, які потребують підтримки.

Мешканці міста можуть звертатися до центру у будь-який робочий день, щоб отримати допомогу та консультації щодо доступних ресурсів.

