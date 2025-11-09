Денежная помощь для пенсионеров в Кривом Роге позволит многим уязвимым категориям населения уменьшить свое финансовое бремя.

В декабре пенсионеры, в том числе жители Кривого Рога, смогут получить денежную помощь, сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров в Кривом Роге будет предоставляться в рамках нового пакета «Зимней поддержки» и составит от 1000 до 6500 гривен в зависимости от категории.

Как рассказал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время эфира телемарафона, денежная помощь для пенсионеров в Кривом Роге предусматривает выплаты разным группам населения.

Кабмин уже подготовил проект решения для ближайшего заседания. По словам Улютина, единовременная поддержка в 6 500 гривен будет нацелена на самых уязвимых.

К ним относятся семьи с детьми, семьи, над которыми установлена ​​опека, детские дома семейного типа, а также дети из малообеспеченных семей. Кроме того, средства получат лица с I группой инвалидности среди внутренне перемещенных лиц и одинокие пожилые люди.

Указанную сумму можно будет потратить на продукты, лекарства, тёплую одежду или оплату коммунальных услуг. Для других граждан предусмотрена единовременная выплата в размере 1 000 гривен. Ее смогут получить все, кто обратится за поддержкой в ​​декабре.

Эта сумма может быть потрачена на широкий перечень потребностей, включая транспорт, медикаменты и другие товары и услуги, подобно прошлогодней программе.

Министр также рассказал о новых направлениях поддержки для жителей прифронтовых территорий. С 1 ноября действует программа компенсации электроэнергии. Она обеспечивает до 100 кВт на человека или 300 кВт на семью бесплатно.

