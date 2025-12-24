Синоптики зробили прогноз погоди у Дніпрі на 25 грудня, за їхніми спостереженнями, справжня зима наближається на місто.

Прогноз погоди у Дніпрі на 25 грудня зробили синоптики та розповіли, чого чекати в день Різдва жителям та гостям міста, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, чого чекати від погоди.

За прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів. Температурні показники — від -7 до -4°C.

Народний прогноз погоди: 25 грудня відзначається Різдво – одне з головних християнських свят. З давніх часів це день примирення, добра, миролюбності, прославлення Христа. Цей день визначав характер усієї зими. Якщо сонечко – дні на 7-19 січня будуть ясними, а Новий рік буде морозним, а якщо похмуро і на деревах іній – бути Новому року теплим і похмурим. Якщо ніч ясна, зиму варто чекати холодною, а літо жарким; якщо ніч темна – зима буде теплою, а літо – похмурим.

За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, погода у Дніпрі на 25 грудня місто опиниться під впливом холодного фронту. Денна температура опуститься до діапазону від -2 до -9 градусів. У нічний час мороз посилиться, подекуди досягаючи позначки -9 градусів. Важливою особливістю цього похолодання стане припинення опадів і поява сонця.

Тим часом начальниця відділу прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, з 25 грудня температура перейде на зимовий режим - і вдень, і вночі переважатимуть "мінуси". Ночами очікується від -3° до -10°.

Місцевих жителів закликають бути обережними на слизьких дорогах, враховувати погодні умови при плануванні поїздок, дотримуватися правил безпеки під час морозів та ожеледиці. Ці рекомендації мають на меті запобігти травмам і транспортним пригодам, що частішають у періоди різкого похолодання.

