Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется благодаря ряду государственных и международных программ поддержки, направленных на помощь тем, кто потерял дом в результате боевых действий, сообщает Politeka.

Инициативы ориентированы также на социально уязвимые категории населения, оказавшиеся без жилья или нуждающиеся в временном убежище.

Такие механизмы помощи призваны обеспечить переселенцев, военнослужащих, семьи погибших защитников, лиц с инвалидностью, сирот и граждан, чьи дома были разрушены. Закон о жилищном фонде социального назначения регламентирует порядок предоставления жилья, включая подачу заявления, проверку данных и постановку на учет. Процесс оформления длится определенное время, однако гарантирует прозрачность и равные условия для каждого, кто обращается за помощью.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге распределяется через специальные программы, профинансированные государством и международными донорами. Чаще переселенцам предлагают квартиры или служебные помещения на временной основе. Приоритет предоставляется семьям с детьми, пожилым людям и гражданам с ограниченными физическими возможностями.

Среди ключевых инициатив выделяют программу «єВідновлення», которая предоставляет финансовую компенсацию лицам, чьи дома пострадали от войны. Поддержка может быть в виде сертификатов или денежных переводов. Действует также проект «єОселя», рассчитанный на военных, педагогов, медицинских работников и ученых, который предусматривает льготную ипотеку со ставкой 3% для отдельных групп и 7% — для других заявителей.

