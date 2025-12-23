Робота для пенсіонерів у Дніпрі передбачає низку вакансій для тих, хто хоче залишатися активним та мати додатковий дохід у зрілому віці.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі є в найрізноманітніших сферах, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найактуальніші пропозиції роботи для пенсіонерів у Дніпрі із платформи work.ua.

Одним із роботодавців є Український Аграрний Холдинг, який шукає тракториста-машиніста. Компанія є одним із лідерів агропромислового виробництва в Україні та займається рослинництвом, молочним тваринництвом, елеваторними послугами та залізничними перевезеннями.

Для кандидатів на посаду тракториста-машиніста обов’язковим є наявність посвідчення тракториста та знання процесів обробітку ґрунту. В обов’язки входить якісне виконання технологічних завдань, контроль та правильна експлуатація техніки й обладнання.

Компанія пропонує комфортне проживання у гуртожитку, корпоративну їдальню з пільговими цінами, конкурентну заробітну плату, навчання та можливості професійного росту та офіційне працевлаштування.

Ще однією пропозицією є посада вантажника-комплектувальника на склад готової продукції від компанії Генезіс-Україна Інжинірінг. Обов’язки включають комплектування замовлень за накладними та здійснення вантажно-розвантажувальних робіт.

Працівникам забезпечують своєчасну оплату праці та проживання на території підприємства. Місце розсташування - вулиця Люблянська, 6, Лівий берег. На цій роботі для пенсіонерів у Дніпрі обіцяють платити від 24 000 до 26 000 гривень.

Ці пропозиції демонструють, що літні люди із нашого регіону можуть отримувати гарну заробітню плату.

