Обмеження руху транспорту в Дніпрі планують продовжити на центральних вулицях міста.

Планується обмеження руху транспорту в Дніпрі на кількох важливих вулицях міста, незручності триватимуть протягом року, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у проєкті рішення виконкому.

У місті Дніпрі готуються прийняти проєкт рішення виконавчого комітету, який передбачає продовження строку перекриття тротуару та часткове звуження проїзної частини одразу на трьох вулицях у центральній частині міста.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі планують продовжити на центральних вулицях міста - Українська Добровольча Армія, Паторжинського та провулок Шевченка.

У проєкті рішення пропонуються зміни до ухвали виконкому від 14 січня 2025 року, якою підрядній організації ТОВ «АСТА» було надано дозвіл на виконання робіт із запровадженням тимчасових обмежень руху. Згідно з документом, строк дії дозволу планують продовжити ще на один рік — до 15 січня 2027 року замість раніше визначеної дати 15 січня 2026 року.

Зазначається, що рішення набуде чинності після його офіційного оприлюднення. Наразі документ перебуває на розгляді та ще не підписаний.

Причини продовження строку обмежень у проєкті рішення не зазначаються. Мешканцям міста та водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути руху з урахуванням можливих заторів і тимчасових незручностей.

Зазначимо також, що із 14 грудня набрав чинності оновлений розклад руху поїздів, який суттєво розширив можливості як для внутрішніх, так і для міжнародних подорожей.

Одним із ключових напрямків став поїзд №119 Дніпро — Київ — Холм. Цей маршрут розглядають як зручний варіант для подальших поїздок до Варшави та Берліна. Поїзд відправляється о 22:55, а прибуває до Холма о 17:52.

