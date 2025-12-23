Перш за все, дефіцит продукту на місцевому ринку Кривого Рогу.

У Кривому Розі фіксують стрімке подорожчання сала через дефіцит продуктів, повідомляє Politeka.net.

Таке підвищення цін пов’язане із низкою економічних та виробничих факторів, які вплинули на пропозицію та попит на місцевому ринку.

За офіційними даними, у жовтні середня ціна сала зросла на 6,6% порівняно з вереснем і склала 206,81 грн за кілограм. У попередньому місяці вона становила 194,04 грн. Порівняно з жовтнем 2024 року зростання сягнуло 26,2%, тоді середня вартість була 163,89.

Проте реальна ситуація більш критична. У грудні найдоступніші сорти сягнули 250–300 грн за кілограм, а преміальні види, як «генеральське» сало з м’ясними прошарками, коштують понад 600 грн. В окремих супермаркетах деякі сорти продають за ціною понад 700 гривень за кілограм.

Експерти зазначають кілька ключових причин такого подорожчання. Перш за все, дефіцит продукту на місцевому ринку Кривого Рогу. Війна спричинила значне скорочення поголів’я свиней: частина господарств припинила діяльність, а наявні тварини утримуються у складних умовах, що обмежує виробничі обсяги.

Зросли й витрати на утримання поголів’я: подорожчали енергоносії та корми, збільшились витрати на зберігання та переробку, що додатково впливає на кінцеву ціну для споживачів.

Важливим чинником є також ветеринарна ситуація. Періодичні спалахи африканської чуми свиней у різних регіонах України скоротили поголів’я, посилюючи дефіцит сала на ринку.

В умовах браку продукції зростає й імпорт. За даними за перші десять місяців 2025 року імпорт збільшився на 28,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальний імпорт свинини перевищив показники минулого року у 11,6 раза, що свідчить про серйозні проблеми вітчизняної галузі тваринництва та підвищену залежність від зовнішніх постачань.

Ситуація свідчить про необхідність комплексних заходів для стабілізації ринку та забезпечення доступності продуктів для мешканців Кривого Рогу.

