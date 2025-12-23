За таких умов подорожчання продуктів у Дніпрі можна частково компенсувати завдяки продуманому підходу до закупівель.

Подорожчання продуктів у Дніпрі знову відчутно позначилося на фінансових можливостях жителів міста, повідомляє Politeka.

Про це свідчать дані порталу Мінфін.

Аналітики зазначають, що найбільші коливання зафіксовані серед овочевої групи та бакалії. Водночас молочний сегмент демонструє більш стриману динаміку без різких стрибків.

Рожева картопля нині обходиться покупцям у середньому 23,75 за кілограм. Найнижчий показник зафіксований в Auchan — 17,50, тоді як у Novus значення сягає 29,99. Відносно листопада середній рівень зменшився на 0,15, що свідчить про тимчасову стабілізацію після попередніх змін.

Вершкове масло «Селянське» жирністю 72,5% у фасуванні 200 грамів залишається дорогим для більшості споживачів. Середній показник становить 118,09. Auchan пропонує товар за 114, у Megamarket — 121,70, а в Metro — 118,56. Протягом місяця зростання склало лише 0,03, що вказує на відносну рівновагу в цьому сегменті.

Натомість гречка демонструє активніше зростання. Середній показник досяг 46,43 за кілограм, тоді як місяцем раніше він становив 42,88. У торговельних мережах різниця суттєва: Auchan — 38,30, Novus — 44,79, Megamarket — 56,20. Підвищення на 2,86 пов’язують із сезонними чинниками та витратами на транспортування.

Фахівці радять уважно порівнювати пропозиції супермаркетів і користуватися знижками. За таких умов подорожчання продуктів у Дніпрі можна частково компенсувати завдяки продуманому підходу до закупівель.

Експерти прогнозують, що найближчим часом ситуація залишатиметься відносно стабільною, однак окремі коливання все ще можливі через зміну сезонного попиту.

