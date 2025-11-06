График отключения света на 7 ноября в Днепропетровской области уже был обнародован, чтобы местные жители могли подготовиться.

График отключения света на 7 ноября в Днепропетровской области охватит сразу несколько населённых пунктов, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК", график отключения света на 7 ноября в Днепропетровской области будет введен через проведение плановых работ и выглядит так:

В Днепре 07.11.2025 с 08:00 до 17:00 ограничения охватят следующие адреса: Инженерная 4, 6, Квартальная 25, 27, 29, 31, 37, Мирослава Скорика 1, 3, Богдана Хмельницкого 125, 127.

Василия Слипака 11, 13, 15, 20, 22, 24, Матросская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Панельная 1, 1А, 2, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36А.

В Желтых Водах 07.11.2025 с 08:00 до 17:00: Михаила Грушевского 72, 72А, 74, 76, 76А, 78, 80, Ярослава Мудрого 9, 11, 11А, 13, 15, 17, Героев Чорнобыля 35, 35Б, 37А, Свободы 49В.

07.11.2025 с 08:00 до 18:00: Львовская151, 153, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, Подгорная 93, 95, 97, 101, 103, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 134.

Степная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, Речной 1, 2, 3 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, Евгения Черняховского 79, Миролюбовка Богдана Хмельницкого 1, 2, 4 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А

В Вольногорске Днепропетровской области с 08:30 до 15:00 также будет действовать график отключения света 7 ноября: Зеленая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Криничанская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, Хмельницкого 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Юрия Устенко 25, 27, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56.

