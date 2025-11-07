Подорожание проезда в Днепре снова стало актуальной темой, ведь город оказался перед возможным повышением стоимости поездок в автобусах до 20 гривен, сообщает Politeka.

Перевозчики настаивают на новом тарифе и, как выяснилось, предпосылки для этого решения существуют уже давно/

По словам заместителя городского головы Днепра Игоря Маковцева, решение об увеличении цены до 20 гривен принял Исполнительный комитет около полутора лет назад. Однако фактического введения не произошло. Чиновник уточнил, что между моментом принятия документа и его реализацией есть важный этап — подписание дополнительных соглашений с перевозчиками. Там закрепляются конкретные тарифы для отдельных маршрутов, и это входит в компетенцию исполнительного органа, который является заказчиком услуги.

Следовательно, формальное решение территориальной общины и исполкома уже принято, однако сам документ о введении тарифа еще не вступил в силу. Причины задержки объясняют сложными обстоятельствами, в которых находится город. Игорь Маковцев подчеркнул, что есть несколько объективных факторов, влияющих на рассмотрение вопроса.

Прежде всего, это рост цен на основные товары и ресурсы. "Мы видим ситуацию, которая все дорожает", – отметил он. Кроме того, наблюдается острый дефицит кадров: многие водители сейчас на фронте, часть выехали за границу. Это напрямую сказывается на зарплатах работников и техническом персонале.

Еще один фактор – безопасность движения. Достаточный уровень оплаты труда, по словам чиновника, оказывает непосредственное влияние на надежность работы транспорта. Именно поэтому власти считают, что новый тариф не чрезмерный, а скорее необходимый шаг в нынешних экономических условиях.

Следовательно, вопрос подорожания проезда в Днепре остается открытым. Формальные решения приняты, но окончательное введение зависит от согласования соглашений и общей стабилизации ситуации в транспортной сфере города.

