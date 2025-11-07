Найти стабильную работу для пенсионеров в Днепропетровской области сегодня вполне реально, так что рассказываем о доступных вариантах.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области становится все более востребованной, сообщает Politeka.

Одна из первых вакансий на work.ua – грузчик в компании «Новая почта» с заработной платой от 22 000 до 26 000 грн. Работникам гарантируют белую оплату дважды в месяц без задержек, оплачиваемые больничные и отпуск продолжительностью 24 календарных дня.

Дополнительно компания предлагает медицинское страхование и страхование жизни. Для новичков организована учеба с выплатой стипендии, а также возможность быстрого карьерного роста.

Основные обязанности грузчика: контроль целостности посылок, погрузка и выгрузка отправок, сортировка и сканирование каждой посылки.

Еще одна интересная работа для пенсионеров в Днепропетровской области предлагается большой строительной компанией, которая ищет разнорабочих поселок Обуховка.

Зарплата составляет от 26 000 до 35 000 в зависимости от навыков и опыта. Кандидатам гарантируют официальное трудоустройство с полной занятостью, доставку с железнодорожного вокзала, обеспечение спецодеждой, инструментами и средствами индивидуальной защиты. Зарплату выплачивают три раза в месяц.

Еще один вариант работы для пенсионеров в Днепропетровской области – позиция клинера в жилом комплексе в центре города. Заработная плата составляет 11000 грн с возможностью увеличения. Основные обязанности включают сухую и влажную уборку полов, лестниц, лифтов, мытье подоконников, перил и почтовых ящиков, а также удаление пыли, мусора и паутины.

График с понедельника по пятницу, занятость неполная, выплаты производятся дважды в месяц без задержек. Работников снабжают формой, инвентарем и моющими средствами.

