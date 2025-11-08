Подорожание продуктов в Днепре зафиксировано в нескольких категориях товаров, в том числе молочные изделия, бакалея и овощи, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет портал Минфин .

Ценовые показатели на молоко «Яготинское» 2,6% (900 мл) в настоящее время составляют в среднем 60,98 грн . В разных торговых сетях стоимость различается: Auchan – 57,90, Megamarket – 67,70, Metro – 60,32, Novus – 57,99. В октябре среднее значение составило 56,18 , следовательно, повышение составило 3,78 .

Постепенный рост наблюдался за месяц: с 57,20 грн в начале октября до 60,98 в ноябре. Такая динамика отражает всеобщее повышение стоимости в розничной торговле.

Бакалейная группа также подорожала. Пшено (1 кг) теперь стоит 27,77 грн , тогда как раньше средний показатель был 25,96 . В магазинах Auchan – 26,90, Megamarket – 32,20, Metro – 24,20. По сравнению с началом прошлого месяца повышение достигло 3,33 гривны . В течение периода фиксировалось стабильное увеличение значения от 24,43 до 27,77, что свидетельствует о сохранении тенденции роста.

Существенные изменения заметны среди овощей. Помидоры розовые (1 кг) подорожали до 119,45 гривен , тогда как в октябре показатель составлял 90,12 . На данный момент Metro предлагает 109,90, Novus - 129,00. По сравнению с прошлым месяцем разница составляет 53,85 грн . В октябре цена повышалась почти ежедневно — от 65,60 до 134,45 гривен в конце месяца, после чего стабилизировалась.

Следовательно, удорожание продуктов в Днепре охватило несколько основных групп товаров. Наибольший рост продемонстрировали овощи, где цена помидоров значительно поднялась. Менее ощутимое повышение зафиксировано в сегментах бакалеи и молочной продукции.

